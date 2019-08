Le groupe textile Sioen Industries envisage de fermer son site de Tielt et de transférer sa production sur son site de Mouscron. La direction discutera de la proposition avec les partenaires sociaux ce jeudi après-midi. 39 emplois sont concernés.

Afin de rétablir la rentabilité et la confiance des clients et de préserver ainsi un maximum d'emplois, le groupe est contraint d'envisager la fermeture du site de Tielt et de transférer la production sur le site de Sioen Fabrics SA à Mouscron, où sont fabriqués des produits similaires", a fait savoir la société.

Début mai, Sioen Industries a acquis Techma Coatings, une division du groupe Seyntex. Techma Coatings développe et produit des textiles stratifiés respirants pour les vêtements de pluie, de sport et de travail, les applications high-tech, les applications médicales et pour la santé, les tentes et les bâches. Sioen Industries était également active dans ces activités avant la reprise.

Entre-temps, l'entreprise a procédé à une analyse approfondie de la gamme de produits, de la clientèle et du potentiel des lignes de production existantes. . Le groupe espère de la sorte réaliser un chiffre d'affaires annuel de 8 millions d'euros.