Transaction pénale record pour la famille du groupe Beaulieu

Pas de case prison

L'accord a été signé lundi et sera probablement présenté au tribunal en octobre. Il signifie que Jan et Dominiek De Clerck seront indemnisés et que les infractions pénales commises seront rachetées. Selon les personnes impliquées, la somme reçue par l'État belge est la plus importante à ce jour dans la saga judiciaire Beaulieu.