Trois "finalistes" pour la reprise de l'enseigne E5 Mode

Originaire de Flandre orientale, le groupe De Sutter présente l'offre à première vue la plus attrayante. Cette entreprise familiale ambitionne une reprise quasi complète d'E5 Mode et conserverait pour ce faire 90% du personnel, aux mêmes conditions. Colruyt, pour sa part, se dit intéressé par 16 magasins et 20 travailleurs. Mais les salariés licenciés pourraient retrouver de l'embauche dans d'autres filiales du groupe de distribution. Enfin, le Danois BTX entend conserver 27 magasins et 100 collaborateurs.