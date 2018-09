Un nouveau tour de table pour faire grandir Bonjour Maurice

La start-up bruxelloise Bonjour Maurice conçoit et vend des vêtements éthiques pour enfants. Elle vient de lever plus de 350.000 euros auprès de différents investisseurs. Objectif: investir dans la production, les ressources humaines et le digital pour développer la marque.

On vous a déjà parlé de Bonjour Maurice. Cette start-up bruxelloise avait été épinglée par L’Echo durant l’été 2017 comme promesse du nouveau prêt-à-porter belge.

Vue en plein écran Bonjour Maurice ©BonjourMaurice

Fondée par deux jeunes anciennes banquières de 38 et 33 ans, Géraldine De Mey (ex-BNP Fortis) et Céline Lejeune (ex-ING), à la fois soucieuses de donner du sens à leur vie professionnelle et prises par le virus de l’entrepreneuriat, Bonjour Maurice est une marque de vêtements pour enfants de 0 à 10 ans fabriqués à partir de coton bio, de manière durable et équitable.

Adeptes de la méthode Montessori, pédagogie active prônant l’auto-apprentissage et l’autonomie afin de donner à l’enfant confiance en lui-même, ces deux mamans de respectivement trois et deux enfants ont conçu une gamme de vêtements sans boutons ni tirettes – permettant aux bambins de s’habiller eux-mêmes –, mixtes et auto-réversibles afin d’éviter le gaspillage (moins de lessives, durée de vie plus longue…)

Anti "fast-fashion"

Dans cet esprit, les vêtements Bonjour Maurice proposent moins de tailles (9 contre 15 dans la mode traditionnelle) et moins de collections. Bref, l’opposé de la fast-fashion avec ses collections renouvelées incessamment et ses fringues à prix cassés. "Il n’est pas normal que l’on paie plus cher un sandwich qu’un t-shirt, observent les deux jeunes entrepreneuses; en matière de durabilité, le textile a d’ailleurs beaucoup de retard par rapport à l’alimentation."

le résumé Bonjour Maurice Création: en juillet 2016 à Bruxelles Activité: Création, et vente de vêtements durables pour enfants de 0 à 10 ans. Actionnaires: Géraldine De Mey et Céline Lejeune (2/3), investisseurs privés (1/3) Emploi: 4 personnes (dont les deux fondatrices) Chiffre d’affaires: 100.000 euros en 2017, 130.000 prévus en 2018

Chez Bonjour Maurice, les vêtements sont créés en Belgique – c’est la marotte de Géraldine De Mey, architecte de formation – et fabriqués au Portugal. Alors que le design, la découpe et la confection ne représentent que 3% du prix d’un vêtement dans les grandes chaînes ces postes grimpent à 27% chez Bonjour Maurice. Idem pour les matières premières avec 6% dans la fast fashion contre 11% chez la start-up bruxelloise.

Ce type de démarche éthique a toutefois un prix: compter jusqu’à 89 euros pour une robe, 59 euros pour un pull ou encore 44 euros pour un pantalon. Ce à quoi les fondatrices de Bonjour Maurice, répondent par des arguments comme la réversibilité de leurs créations, leur praticité et leur durabilité.

Nouveaux investisseurs

Un projet ambitieux donc mais exigeant en capitaux. Au départ, Géraldine De Mey et Céline Lejeune ont lancé leur concept sur fonds propres. Elles ont aussi obtenu un prêt de 75.000 euros de Finance.Brussels (ex SRIB) pour l’ouverture d’un point de vente dans le quartier du Vert-Chasseur à Uccle.

Le succès des premières collections (grâce essentiellement au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux) a permis de valider leur concept et les pousser à présent à pousser la démarche plus loin. Dans ce but, elles viennent de lever 351.000 euros auprès de différents investisseurs.

Vue en plein écran Bonjour Maurice ©BonjourMaurice

Environ un tiers (près de 122.000 euros, soit 22% de plus que l’objectif) a été levé via la plateforme de crowdfunding "durable" Lita.co, un autre tiers auprès du fond d’investissement familial 4Ventures, le solde auprès de différents business angels. Suite à ce tour de table, les deux fondatrices gardent 2/3 du capital, les nouveaux investisseurs se partageant le troisième tiers. Par ailleurs des pourparlers sont en cours pour faire entrer Finance.Brussels dans le capital.

"Ces montants seront investis dans la production des vêtements, les ressources humaines et le digital", indique Géraldine De Mey. Le développement dans l’e-commerce a déjà permis à la marque de vendre, outre en Belgique, dans des pays comme la France, la Pologne, les Etats-Unis et Singapour.

Pour se développer, la jeune entreprise va mettre en place un service clients afin de récolter leurs données pour leur proposer un service adapté à leur profil. Elle compte aussi sur les influenceurs sur les réseaux sociaux afin de gagner en notoriété, en partageant leur expérience de la marque avec leur réseau.