Un resto et des masques pour sauver la Terrasse

Faute de pouvoir animer l'Hippodrome de Boitsfort cet été, le duo Simply Better s'est lancé dans la vente de masques au travers de sa marque La Vie est Belge.

Il n'y aura point d'apéros au bord de l'eau sur le site de l'Hippodrome de Boitsfort cet été. Rebaptisée Terrasse 0² en 2017 pour souligner son virage "green", la Terrasse de l'Hippodrome a été annulée pour la première fois depuis sa création en 2004. L'afterwork lancé par deux copains est devenu au fil du temps une véritable institution bruxelloise qui a franchi, l'an dernier, la barre du millionième visiteur. La Terrasse subit donc le même sort que tous les événements de masse interdits pour cause de Covid-19. "On y a cru jusqu'au bout. On reculait la date à chaque fois, mais on a lâché l'affaire quand on a compris qu'on allait se retrouver en hiver", plaisante Denis Van Praet.

"C'est aussi une vitrine qui nous permet de revoir nos partenaires. La Terrasse nous a toujours ramené des clients. L'année est complètement gelée: nous n'avons pas un seul événement planifié d'ici le 31 décembre." Benoît Marquezy Cofondateur de Simply Better

Ce dernier forme avec Benoît Marquezy, son complice depuis l'Ichec, le duo derrière Simply Better, une agence événementielle qui compte parmi ses clients de grands noms comme L'Oréal, BNP Paribas, Cartier, Tupperware... Plutôt rare dans ce secteur, l'équilibre financier de l'agence repose seulement pour une moitié sur le B2B et pour l'autre sur une production propre. En comptant les employés, les saisonniers et les étudiants, l'annulation de la Terrasse met tout de même près d'une centaine de personnes sur le carreau. "C'est aussi une vitrine qui nous permet de revoir nos partenaires. La Terrasse nous a toujours ramené des clients. L'année est complètement gelée: nous n'avons pas un seul événement planifié d'ici le 31 décembre", lâche Benoît Marquezy.

Et son associé n'exclut pas que cela puisse durer. "La crise a remis en cause les habitudes de certaines marques qui dépensaient parfois beaucoup pour lancer un produit et qui ont remplacé des événements par de simples vidéos pendant le confinement. Je continue de croire que rien ne remplace le contact humain. Les agences événementielles ne sont donc pas mortes mais elles vont devoir évoluer."

Masque noir-jaune-rouge

Soudainement dépourvu de revenus, le tandem avait heureusement une autre carte à jouer avec La Vie est Belge. Lancée en 2014, cette marque de vêtements propose des sweat-shirts floqués du code postal des villes et communes du plat pays permettant de revendiquer sa belgitude. "Cela tournait tout seul sur le site web mais on n'avait pas beaucoup le temps de bosser sur la marque. Récemment, on s'était même demandé si on devait continuer", confie Denis Van Praet.

"On va essayer de s'internationaliser malgré le caractère belge. Dans le fond, pas besoin d'être américain pour porter des fringues American Vintage!" Denis Van Praet Cofondateur de Simply Better

En avril dernier, alors que la chasse aux masques bat son plein, les deux entrepreneurs décident d'offrir à chaque client un masque made in Belgium. "Les 100 premiers masques sont partis en deux heures. On en a refait 500 qui ont été vendus en un jour. On a complètement dû se réorganiser, on n'était pas prêts. On achetait le tissu puis on fonçait chez les couturières. On faisait les paquets nous-mêmes. C'était ultra-grisant! On a donné des masques à plusieurs hôpitaux, des maisons de jeunes ainsi qu'à la police. Ça nous semblait logique de donner un coup de main."

En juin, l'apparition au Sénat de Georges-Louis Bouchez (MR) arborant le masque aux couleurs du drapeau belge a encore donné un coup de fouet à la marque. Au total, plus de 40.000 masques estampillés La Vie est Belge ont été vendus durant le confinement, malgré leur prix relativement élevé. Ce qui a permis de booster la vente des autres articles: tee-shirts, maillots, serviettes de bain... "Grâce aux masques, on a eu une croissance de 3.000% des commandes venant, contre toute attente, à 60% de la Flandre."

En chiffres... En 2019, le chiffre d'affaires de Simply Better s'élevait à 4,14 millions d'euros. Mais cette année, la société événementielle a dû se passer de la moitié de ses recettes en raison de l'annulation de la Terrasse 0² qui emploie habituellement une centaine de personnes pendant deux mois. Les événements organisés pour des clients ont également tous été annulés pour cause de Covid-19. La société s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 750.000 euros en 2020. Les fondateurs de Simply Better qui détiennent aussi la marque de vêtement La Vie est Belge viennent de reprendre l'exploitation du restaurant Le Jardin du Pesage, une propriété de la Région bruxelloise sur le site de Drohme à Uccle.

Malins, les deux amis ont signé un protocole d'accord pour placer un distributeur de masques à Brussels Airport. Des tests sont aussi en cours dans deux supermarchés. Mais de leur propre aveu, le véritable défi sera de faire de La Vie est Belge une marque à part entière. "On va garder le logo et développer les collections en fonction des saisons. On va essayer de s'internationaliser malgré le caractère belge. Dans le fond, pas besoin d'être américain pour porter des fringues American Vintage!"

En pleine crise sanitaire, Simply Better a aussi repris l'exploitation du Pesage. C'est dans ce bâtiment reconverti en restaurant que les jockeys devaient autrefois monter sur la balance avant chaque course. Du jeudi au dimanche, un menu revisitant les standards du bistrot sera proposé aux visiteurs. Outre les promeneurs et les golfeurs, l'espoir est d'attirer les familles grâce un esprit convivial insufflé par les jeux pour enfants installés à l'extérieur. "Tout cela ne sauvera pas notre année, mais on va pouvoir rémunérer une partie des équipes. C'est aussi un moyen de garder le contact avec nos clients. Et puis on aurait été trop tristes de pas être sur le site de l'hippodrome cet année!"