Une "Fashion Week" en Arabie Saoudite. Mais juste pour les femmes

→ Jusqu'à présent, la "Fashion week" arabe, considérée comme un événement international au même titre que les défilés parisiens ou milanais, n'avait lieu qu'à Dubai, la capitale de la mode dans la région du Golfe. Elle se décline désormais aussi à Riyad. De grands noms européens, comme Jean Paul Gaultier et Roberto Cavalli, y côtoient des créatrices locales, comme la Saoudienne Arwa Al Banawi, très appréciée des amatrices de mode dans la région, et qui présente une collection intitulée "The Suitable Woman" ("la femme convenable"). Ou encore Mashael Alrajhi, dont les vêtements s'affranchissent des différences de genre.