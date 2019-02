Une année 2018 en net recul pour Van de Velde

Le résultat opérationnel s'établit à 37,2 millions (-33,1%) pour un résultat opérationnel récurrent (REBITDA) de 38,4 millions en ligne avec les attentes. "La baisse du REBITDA est due à l’augmentation des coûts. Ces dépenses ont principalement été encourues afin d’établir notre infrastructure e-commerce et afin d’améliorer et de simplifier les primaires processus informatiques. Le but et la réalisation de ce projet ont été définis en 2018", lit-on dans le communiqué.