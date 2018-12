Valse des CEO chez Van de Velde

Chute de 51% de l'action

Van de Velde traverse une passe difficile. Le groupe qui doit faire face à la concurrence croissance du commerce en ligne investit fortement dans l’extension de sa plate-forme d’e-commerce et dans la mise à niveau de l’infrastructure et des systèmes informatiques. A l’issue du premier semestre, son Ebitda et son bénéfice net ont subi une compression de plus de 20%.