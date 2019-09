Veritas entre les mains de CIM Capital

La reprise et le rééchelonnement des dettes n'auront pas d'impact direct sur l'emploi et le fonctionnement opérationnel de la chaîne.

Depuis 2018, Veritas a entamé un plan de croissance sur cinq ans, qui inclut des mesures pour affiner son positionnement sur le marché, toucher un public plus jeune et améliorer l'assortiment et l'expérience en magasin. "Dans le cadre du plan, il a également été décidé de mettre un terme à l'expansion internationale, qui n'a pas atteint le résultat escompté, et de fermer les cinq magasins en Allemagne et en France", explique le groupe dans un communiqué.