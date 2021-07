Armani digère la pandémie, avant sa mise à l'étalage?

Grâce à ses performances en Chine et aux Etats-Unis notamment, Giorgio Armani a fait état dimanche d'un bond de ses ventes de 34% au premier semestre , sans toutefois préciser de chiffre en valeur.

Le cap est en tout cas fixé : "L'objectif est de revenir aux niveaux d'avant la crise d'ici 2022, avec plus de deux milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé direct", a déclaré dans la foulée des résultats Giorgio Armani, fondateur de la marque du même nom.

Le groupe a en parallèle fait état d'une amélioration de sa situation financière au premier semestre avec une trésorerie nette de 1,088 milliard d'euros "assurant les ressources financières nécessaires à la stabilité et à la croissance à moyen et long terme".

Conglomérat autour de Ferrari

L'on rappellera du reste que, plus tôt ce mois, des sources bien informées ont indiqué que John Elkann, héritier de la dynastie industrielle des Agnelli (Stellantis, Ferrari, Juventus, The Economist,...), a étudié la possibilité d'un rapprochement avec Armani dans le cadre d'un plan visant à créer un conglomérat de luxe autour de Ferrari. Depuis, certains indiquent que le dossier – valorisant Armani à six milliards d'euros – aurait capoté.