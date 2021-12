"Cameleon, ce n'est pas un projet pour devenir millionnaire"

Un peu plus d'un an après son aveu de faillite, la société Cameleon est toujours active. Et regorge de projets. Il y a donc une vie après la faillite...

Le 6 novembre 2020, Famous Clothes, la sociéte mère de Cameleon, active dans le déstockage de vêtements de marque, faisait aveu de faillite devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Un peu plus d'un an plus tard, après différentes péripéties et le soutien inconditionnel de Hub.brussels et de Reload Yourself, un projet-pilote de l'ASBL Job Yourself, l'ancienne directrice des achats, Pascale Switten, accompagnée de ses deux associés, Alexis Malherbe et Thibaut Dehem, ont créé Rengo et ont relancé Cameleon. En pleine période Covid, il fallait une bonne dose de courage - et sans doute un zeste d'insouciance - pour envisager cette reprise, mais aujourd'hui, le pari semble réussi. Plus de septante travailleurs font toujours partie de l'aventure et les responsables de la société regorgent de projets.

Diversification

Un an après la reprise, nous retrouvons Pascale Switten et Alexis Malherbe au rez-de-chaussée du bâtiment, un espace complètement transformé par les nouveaux occupants des lieux. On y trouve un restaurant vietnamien (Hanoi Station, également présent à Mérode et au Wolf), une épicerie belge (plus de 35 marques belges vendues), des livres, un espace dédié à la vente de plantes et du mobilier de seconde main. Dans quelques jours, Jacques Borlée, l'entraîneur des "Belgian Tornados" viendra donner une conférence pour parler de son dernier livre.

La relance, pas à pas Derrière la relance de Cameleon, il y a une histoire. Et nous, les histoires, on aime bien ça. Parce que la faillite n’est pas une fatalité, parce que ce redémarrage avec l’entrée d’une partie du personnel au capital de la société par le biais d’une formule d’auto-reprise est innovant, nous avons décidé de suivre cette relance, pas à pas. Nous nous intéresserons aux femmes et aux hommes de Cameleon, aux nouvelles structures mises en place, aux étapes à suivre pour sortir la société du rouge et réussir ce nouvel envol. Nous interrogerons les nouveaux dirigeants, les travailleurs et les accompagnateurs de ce projet enthousiasmant, nous raconterons cette transition entre l’ancienne équipe et la nouvelle, nous suivrons les péripéties des uns et des autres et nous serons là pour les bonnes et les mauvaises nouvelles, au plus près. Et si l’aventure va à son terme, elle pourrait être inspirante pour d’autres et, pourquoi pas, servir de modèle.

Pourtant la grande aventure de la nouvelle direction de Cameleon est avant tout humaine. Après avoir tenté de sauver autant d'emplois que possible (72 travailleurs actuellement contre 110 au moment de l'aveu de faillite), la nouvelle direction a fait monter une partie du personnel dans le capital de Rengo. 46 des 62 travailleurs actifs dans la société à ce moment-là ont fait le choix de monter au capital et ils détiennent aujourd'hui 10% de la société.

"Cameleon, ce n'est pas un projet pour devenir millionnaire, c'est un beau projet humain et social", résume Alexis Malherbe. "Ce que nous cherchions, c'était surtout un retour sur investissement humain", renchérit Pascale Switten. "Le message que l'on veut transmettre à nos équipes, c'est que nous allons créer de la plus-value ensemble", précise-t-elle encore.

À la recherche d'un troisième point de vente

Ce qui a permis à la nouvelle direction de passer le cap de cette première année, c'est l'agilité et la flexibilité, par rapport au stock, par rapport à la crise du covid, et sa capacité à pousser la nouvelle équipe à penser et à travailler comme le ferait une start-up. C'est sans doute la transformation du magasin à moindres frais et avec l'aide de l'équipe qui fait la fierté de Pascale Switten aujourd'hui. On l'aura compris, les dirigeants du "nouveau" Cameleon veulent surfer sur cette vague. Ils savent qu'ils ne sont pas tirés d'affaire, mais cela ne les empêche pas de regarder vers le futur.

Et si celui-ci passe par l'exploitation des lieux pour de l'événementiel et par la vente de vêtements de seconde main, il est également question d'ouvrir un troisième point de vente. Dans un premier temps, l'attention sera portée sur le magasin de Genval, mais si une opportunité se présente, elle sera étudiée. "On a la logistique et les équipes, il faut trouver un endroit. On a déjà eu deux bonnes pistes", explique Alexis Malherbe, qui confirme que la Flandre intéresse Cameleon. Enfin, une attention toute particulière sera également accordée dans les mois à venir au digital, mais pas question de répéter les erreurs du passé, assurent Pascale Switten et Alexis Malherbe.