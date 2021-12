Début des soldes sans grand enthousiasme

Près de 40% des commerçants de la mode sondés par Mode Unie s'attendent à des ventes en recul pendant cette période de soldes. Au sein de l'UCM, l'on craint des fermetures définitives.

Les soldes d'hiver démarreront cette année encore accompagnés de mesures pour contenir la pandémie. Dès lundi 3 janvier, faire du lèche-vitrine sera possible, mais uniquement à deux, de quoi refroidir les clients et les commerçants.

Selon une enquête menée auprès de 188 entreprises par la fédération sectorielle Mode Unie, les préparatifs s'effectuent en mode mineur. Les commerçants sondés par l'UCM ne sont guère plus enthousiastes.

Le besoin de liquidités et/ou de trésorerie pour se remettre de la crise (entre 5.000 et 25.000 euros) est une réalité pour 4 commerçants sur 10. "Près de 6 commerçants sur 10 formulent la crainte de perdre leur entreprise et lie cette peur directement au début de la crise sanitaire et aux mesures de fermetures/restrictions d’accès des commerces", lit-on dans un communiqué d'UCM.

Soldes décevantes attendues

Un peu plus de la moitié des répondants (51,1 %) s'attendent à vendre autant que pendant les soldes d'hiver de l'année dernière, mais des ventes en recul sont attendues par près de 40%.

Pourtant, après des ventes d'automne décevantes (-15 à 20 % par rapport à celles de 2019.), tous les espoirs sont mis dans cette période afin de tenter de redresser la barre.

"Le télétravail, la restauration limitée, le peu d'événements et les fêtes plus restreintes incitent les consommateurs à acheter moins de vêtements." Isolde Delanghe Mode Unie

"Le début de la saison d'hiver a pourtant bien commencé en septembre et octobre avec des ventes au niveau de 2019. Cependant, depuis les mesures de resserrement en novembre, nous avons constaté une forte baisse des ventes", déclare Isolde Delanghe de Mode Unie. "Le télétravail, la restauration limitée, le peu d'événements et les fêtes plus restreintes incitent les consommateurs à acheter moins de vêtements."

En moyenne, les rabais devraient commencer à -30 %, ce qui est conforme aux autres années, selon Mode Unie.

Au sein de l'UCM, on souligne l'importance des stocks, qui pour près de 4 commerçants sur 10 sont jusqu’à 20% plus volumineux que l'an dernier.

