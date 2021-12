L'enquête sur FNG pâtit d'un manque d'enquêteurs

L'enquête " FNG " patine. Le juge d'instruction, Theo Byl, est actuellement confronté à une absence dans le rang des enquêteurs telle qu'il ne peut plus mener l'enquête sérieusement.

FNG est l'une des enquêtes pénales financières et économiques les plus importantes actuellement dans notre pays. Déjà 74 parties civiles se sont manifestées contre ce groupe de mode regroupant les enseignes Brantano, CKS, Miss Etam, Fred&Ginger. Des centaines de millions d'euros sont en jeu.

L'enquête judiciaire a été lancée l'été dernier. Le régulateur boursier FSMA avait alors transmis le dossier au parquet d'Anvers. L'enquête porte depuis sur d'éventuelles manipulations du marché, falsification, utilisation de faux documents, abus de biens sociaux et obstruction aux enquêtes de la FSMA. Au cours de cette enquête, des indices de blanchiment d'argent sont également apparus. Au moins 110 millions d'euros auraient été siphonnés du groupe de mode en faillite.

Pour l'instant, l'enquête se concentre sur la recherche de ces 110 millions d'euros. Des regards se tournent vers les Pays-Bas, la Suisse et le Luxembourg. Des perquisitions et des interrogatoires ont également été menés dans notre pays pour tenter de comprendre des constructions frauduleuses.