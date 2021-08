Le retour de Pimkie en Belgique interpelle les syndicats

En mars dernier, Belsay a été déclarée en faillite, tous les magasins belges ont été fermés et les 136 membres du personnel licenciés. Or, interpellent les syndicats, l’actionnaire français (Diramode, donc) a relancé fin juin l’activité de la marque en Belgique, avec l’ouverture d’un premier magasin à La Panne. C’est une structure fondée en juin, la SRL PIMK, qui gère le magasin fraîchement ouvert à la côte, "et dont l’administrateur unique n’est autre qu’un certain Frédéric Mulliez".