Resortecs permet déjà de recycler 1 tonne de vêtements par jour

La start-up gantoise Resortecs s'apprête à lever 4 millions d'euros pour financer la deuxième étape de son essor: la construction d'un four en continu pour le "désassemblage" de vêtements.

Un four capable de séparer les différents composants d'un produit textile pour récupérer les fils et produire de nouveaux vêtements: la start-up gantoise Resortecs entame la phase de concrétisation de son projet. L'objectif est limpide: contribuer à réduire les émissions massives de CO2 générées par l'industrie de la mode.

Pour cela, Resortecs a développé une nouvelle technologie basée sur l'utilisation de fil à coudre thermofusible et de boutons à rivets. Ceux-ci fondent à une température variant entre 150°c et 200°C, ce qui permet aux coutures de disparaître automatiquement en chauffant simplement les vêtements, dans un four de "désassemblage". La solution brevetée de Resortecs permet non seulement de recycler jusqu'à 90% d'un vêtement, mais aussi de désassembler cinq fois plus vite.

34 millions de tonnes 40% de la production de chaque saison part à la poubelle ou est incinérée, ce qui représente une masse annuelle de 34 millions de tonnes.

Outre un retour sur investissement de 30%, l'entreprise créée par Cédric Vanhoeck, Vanessa Counaert et William Allouche offre à l'industrie textile la possibilité de proposer une solution de recyclage permettant de réduire les montagnes d'invendus. Selon Resortecs, jusqu'à 40% de la production de chaque saison part à la poubelle ou est incinérée, ce qui représente une masse annuelle de 34 millions de tonnes. Avec sa technologie, la start-up estime pouvoir réduire de 50% les émissions de CO2 dans le secteur textile.

Nouvelle levée de fonds

Un parterre d'hommes d'affaires, d'investisseurs et de responsables politiques bruxellois et fédéraux a été invité, jeudi dernier, au Recy-K, la plateforme d'économie circulaire de Bruxelles-Propreté, à se faire une idée plus précise du concept en assistant à une démonstration avec le premier four de désassemblage de Resortecs. Celui-ci permet de traiter une tonne de vêtements par jour.

L'étape suivante, ce sera la construction d'un four en continu permettant le recyclage de 13 tonnes par jour. Pour ce faire, Resortecs se prépare à une nouvelle levée de fonds. D'ici à la fin du 1er trimestre 2022, la start-up espère lever 4 millions d'euros pour financer le nouveau four, se doter d'une capacité de stockage, et doubler l'équipe (de 10 personnes actuellement à 20, fin 2022).

"La hausse de la demande rend le fil de coton vierge de plus en plus cher. La voie du recyclage est donc de plus en plus valorisée." Vanessa Counaert Cofondatrice de Resortecs