Stoemp, au sommet de la rampe

Reprise en 2010, la chaîne de streetwear et de skate ne cesse de grandir. La marque compte aujourd'hui six magasins. Deux ont ouvert en plein confinement.

La rue de Tamines à Saint-Gilles est une référence pour les papilles raffinées. C'est là qu'est installé Fernand Obb, considéré par plus d'un Bruxellois comme le meilleur endroit où manger une croquette aux crevettes. Mais d'ici peu, le voisin de l'institution culinaire pourrait bien devenir une référence tout aussi réputée. Les clients n'y sont toutefois pas à la recherche d'un plaisir marin à se mettre sur la langue. On y vient plutôt pour dénicher des nouveaux trucks, des roulements tout neufs ou simplement une bonne paire de chaussures à user sur sa planche de skate. Le voisin en question se nomme Stoemp. Pour les non-initiés, bien que son nom rappelle une bonne purée carottes, l'enseigne est la chaîne belge de skateboard la plus importante du pays. Lancée en 2001, la marque connaît un renouveau depuis 2010 et le rachat de l'entreprise par Jonathan Scorier, désormais associé à Maxime de Stexhe et Antoine Dhainaut. Référence pour tous les Louvanistes, Stoemp est à l'origine un skateshop qui propose également des vêtements "streetwear" de célèbres marques, allant du très tendance Carhartt aux plus puristes Huf ou Thrasher. Demandez aux adeptes de la planche à roulettes, Stoemp est aujourd'hui une institution.

"En ouvrant le deuxième magasin, les gens pensaient que la marque cartonnait alors qu'on était à la limite de la faillite." Jonathan Scorier Patron de Stoemp

Coup de poker

La situation n'a toutefois pas toujours été aussi belle. À la reprise, l'histoire était même plutôt tristounette. "Le skate fonctionne par vague. À l'époque où on a repris le magasin, c'était le creux. Le skateboard était tout sauf à la mode", glisse Jonathan Scorier. "À la reprise, le propriétaire avait même arrêté de vendre des planches. Nous étions arrivés à un stade où, quand on précisait à des clients que le produit qu'ils avaient en main était une marque de skate, ils le déposaient alors qu'ils étaient sur le point de l'acheter", explique le patron. Peu à peu, la mode refait du skate un sport cool. Mais alors que les affaires prennent de l'ampleur, un des anciens associés préfère quitter l'aventure. "Disons qu'il y avait trop de coqs dans la basse-cour", rigole Jonathan Scorier. "On a alors pris de mauvaises décisions avec des achats compulsifs et parfois inutiles", explique sans détour, ni honte, le patron. Au point de mettre l'enseigne en danger. "Les banques ne nous suivaient plus et on a dû faire appel à nos familles", explique le responsable. Avec un énorme stock d'invendus, les patrons tentent une dernière carte en ouvrant un magasin dans le centre de Mons, afin d'écouler le surplus de marchandises. "C'était au moment de l'ouverture du centre commercial des Grands Prés. Les Montois eux-mêmes nous conseillaient de ne pas venir dans le centre où tous les magasins fermaient."

Les gars de Stoemp y croient. Ce sera un succès. "la situation était assez étrange. En ouvrant le deuxième magasin, les gens pensaient que la marque cartonnait alors qu'on était à la limite de la faillite. C'était au moins positif pour l'image", sourit le patron. Le coup de poker permet de remettre l'entreprise à flot et de réaliser l'exploit de l'expansion. "C'était la première fois dans notre secteur qu'un magasin parvenait à ouvrir dans une autre ville", explique fièrement Jonathan Scorier. La stratégie commerciale fut redoutable. Elle a été apprise à bonne école. "Antoine avec son bac en ressources humaines est le plus qualifié. Maxime et moi avons essayé des études, mais sans succès. Nous n'avons rien d'autre que notre diplôme secondaire. J'ai par contre été trésorier de cercle, ce qui fut plutôt utile." Jonathan le dit en rigolant, mais n'en pense pas moins. "Ce fut vraiment un bon moyen d'apprendre la gestion des rentrées, des stocks, comment gérer ceux qui ne payent pas…" explique le patron.

"Les investissements dans les skateparks, la popularité amenée par certains artistes comme Nekfeu ou Lomepal et les JO jouent dans le bon sens." Jonathan Scorier

Expansion en pleine pandémie

Aujourd'hui, Stoemp a fait bien mieux que remonter la pente de la rampe. Le Stoemp de Louvain-la-Neuve est aujourd'hui réparti sur deux magasins. Outre l'enseigne de Mons, une autre boutique a ouvert il y a quelques années à Namur. "Le concept y est un peu différent avec une partie seconde main. Notre couturière fait des trucs de dingue avec des vieux vêtements", explique Jonathan Scorier. En pleine pandémie, alors que beaucoup de commerçants cherchaient le moyen pour éviter la banqueroute, Stoemp a aussi ouvert deux nouveaux magasins. Un à Charleroi, l'autre à Bruxelles. "C'est notre tout premier dans la capitale alors que les gens sont persuadés que nous y sommes depuis toujours", se marre le responsable. "Grâce" au covid, les affaires vont plutôt bien. "La vente en ligne a particulièrement bien fonctionné. C'était un peu le même phénomène que pour le vélo. Les gens avaient besoin de bouger. On espère maintenant que cela se maintiendra dans le temps. Mais les investissements dans les skateparks, la popularité amenée par certains artistes comme Nekfeu ou Lomepal et les JO jouent dans le bon sens et devraient faire durer la tendance dans le temps", explique le responsable.

"Depuis 2010, on n'a pas arrêté d'essayer des choses et d'ouvrir des magasins. Il faut désormais qu'on perfectionne la situation actuelle pour accroître la rentabilité. Depuis le début, nos salaires n'ont pas bougé." Jonathan Scorier