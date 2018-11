240 postes menacés chez Barco, dont 55 en Belgique

Barco veut simplifier sa structure organisationnelle. Un travail de rationalisation des activités est en cours depuis deux ans. Le but, selon la direction, est de "renforcer son efficacité opérationnelle et sa flexibilité". Pour Jan De Witte, le CEO du spécialiste des technologies audiovisuelles, son entreprise doit s'adapter pour "tenir un rôle de leader sur un marché de plus en plus global et dynamique, avec des demandes qui évoluent toujours plus rapidement dans le chef des clients". Pour le patron, "il est impératif de doter la société d'une organisation plus flexible, réactive et concentrée sur les services au client".