Agoria pourra désormais lancer une class action

Six mois après la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), une autre organisation professionnelle de poids a demandé et obtenu auprès de la ministre fédérale de l'Économie Nathalie Muylle (CD&V) l'agrément pour être en mesure d'intenter une action en réparation collective ("class action") en Belgique. Il s'agit d'Agoria, l'association représentant les secteurs de la technologie. Celle-ci est venue grossir les rangs d'un "club" qui compte également l'Union des classes moyennes, son équivalent flamand l'Unizo, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) ou encore Fedafin et la FVF, des associations représentant les intermédiaires en services bancaires et d'assurance.