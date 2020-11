Atterrissage forcé pour la jeune filiale en consultance d'Econocom

Lancée en début d'année passée, Fifty-Eight Group vient d'être liquidée. Efforts de crise du groupe informatique franco-belge obligent. Mais l'entreprise reste active dans le domaine.

En janvier de l'année passée, comme nous le rapportions alors, Econocom se lançait en toute discrétion dans la consultance à destination des grandes entreprises. Objectif? Accompagner la transformation de leurs organisations et métiers induite par l’innovation digitale, tout en luttant contre le "gaspillage numérique" lié à la multiplication des solutions couteuses et non utilisées.

Le groupe informatique franco-belge se voulait ambitieux. Il alignait pour ce faire quelque 10 millions d'euros de capital. Mais voilà, l'alignement des astres n'aura finalement pas eu lieu pour la "Galaxie" telle qu'aime la qualifier le fondateur du groupe Jean-Louis Bouchard.

Covid oblige, l'entreprise s'est vue contrainte à faire des choix, parfois durs. Avec pour dommage collatéral, tient-on à bonne source, la liquidation de cette nouvelle société, baptisée "Fifty-Eight Group" en référence aux cinquante-huit étoiles qui, depuis l’Antiquité, servent aux explorateurs et navigateurs à se positionner partout sur la planète. Et ce, dans un effort de réduction de l'endettement entamé il y a un peu plus d'un an désormais (baisse de 200 millions d'euros à la clé), mais aussi et surtout de mettre un terme aux activités peu contributives voire déficitaires dans une situation, alors, de confinement sévère.

Des capitaux prévus, seuls cinq millions furent in fine libérés parmi lesquels quatre restaient toujours disponibles à fin 2019, témoignent les comptes annuels de la structure déposés à la fin juin à la Banque nationale.

En clair, la casse a été limitée pour ce qui se voulait être une première percée en terrain des EY, Accenture, McKinsey et autres BCG pour Econocom, d'abord en France, avec de la croissance organique, ensuite en Belgique et en Italie, avec des acquisitions à la clé.

L'équipe, qui était montée à pas loin d'une trentaine de consultants a été remerciée.

"On n'aimait pas l'idée de faire financer par la collectivité - et par le groupe - une activité qui, par nature serait déficitaire encore au moins pendant 2 ans". Bruno Grossi Administrateur et conseiller du président d'Econocom

"C'est avec regret que cette décision a été prise", commente Bruno Grossi, administrateur et conseiller du président d'Econocom qui s'était vu confier la direction d'un projet qu'il avait pour ainsi dire initié au sein de la maison. "Mais, compte tenu des efforts que le groupe réalisait, tout comme les gouvernements d'ailleurs avec le chômage partiel, on n'aimait pas l'idée de faire financer par la collectivité – et par le groupe – une activité qui, par nature serait déficitaire encore au moins pendant 2 ans. Et puis, nécessité fait loi…".

Toujours actif dans le créneau

Pour autant, le groupe ne quitte pas la consultance entièrement. Son autre bras en la matière, Helis, spécialisé dans l’ingénierie des infrastructures critiques, "marche bien et n'a pas suivi le même destin que Fifty-Eight", évoque Bruno Grossi.

L'activité, qui fut annexée à Econocom en 2015 dans le cadre d'une prise de participation minoritaire désormais transformée en participation majoritaire (65%) avec le rachat de 20% du capital de l'entreprise en début d'année dernière, compte aujourd'hui près de 100 consultants, alors que le rapport annuel 2019 du groupe informatique faisait encore état de 60 personnes.

Et pour cause, "on est actifs sur des sujets très pointus, comme la mise en place de systèmes de vidéosurveillance ou de réseaux télécoms très performants qui sont vitaux pour nos clients. Ils ne peuvent pas tourner sans, donc l'entreprise continue à tourner, même en période de crise", souligne le directeur exécutif.

D'ailleurs, si Fifty-Eight Group n'avait pas dû être liquidée, "peut-être que les deux sociétés se seraient rapprochées pour créer un pôle consulting". Le contexte en aura décidé autrement.