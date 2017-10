Avec Rails Girls, le code s'écrit et s'exécute au féminin

Les femmes pas capables de coder, dites-vous? "Nous avons environ 25% de filles dans nos promotions au Wagon (un Bootcamp de 9 semaines pour apprendre le code, NDR), soit plus du double du pourcentage habituellement observé dans les filières IT classiques (universités et hautes écoles)", nous explique Anne Collet, fondatrice du Wagon Brussels, qui organise ce samedi matin un workshop "Rails Girls" spécialement dédié aux femmes pour découvrir et surtout démystifier la programmation.