Bloquer un site illégal sera dorénavant beaucoup plus rapide

Le ministre de l’Emploi et des Consommateurs, Kris Peeters, a déposé un avant-projet de loi visant à mieux lutter contre les téléchargements illégaux sur internet. La procédure sera plus efficace et s’étendra aux sites miroirs. Mais surtout, elle sera plus rapide. Plus question d’attendre deux ans avant de voir un site illégal forcé de cesser ses activités.