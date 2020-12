Bobex, l'expert de la comparaison de devis, s'offre son concurrent direct

Croissance et solidité

Bien que modeste par la taille, Bobex est et reste un véritable pionnier de l'activité en ligne belge. Créé en 2000 par David Schnall et l'actuel CEO Jean-Louis Van Marcke, Bobex n'a jamais cessé de grappiller des parts de marché d'un secteur toujours plus concurrentiel.

Coronavirus

En effet, le télétravail et le confinement auront, selon le patron, été propices à la comparaison en ligne de devis. "Le consommateur final est resté plus à la maison, a eu plus de temps et certains ont pu économiser et dépenser davantage pour la rénovation. Et ils ont eu le temps de comparer les devis sur notre site web", observe encore Jean-Louis Van Marcke.