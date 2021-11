Co.Station cède son activité Innovation à Nova Reperta

Le hub de mise en réseau et de conseil en innovation pour start-up et scale-up se sépare d'une activité qu'il avait lancée pour se renouveler il y a trois ans.

Un expert en transformation

Fondée à Bruxelles il y a dix ans, Nova Reperta accompagne ses entreprises clientes dans l'implémentation de leurs stratégies. Dans ce cadre, elle a beaucoup investi dans la transformation numérique et les services de données. Elle a ouvert une antenne à Amsterdam il y a un peu plus de trois ans et opère au niveau du Benelux, sans refuser d'aller au-delà pour suivre ses clients. La société sert en priorité des secteurs comme les services, la finance, la pharma, les "utilities", la gestion des ressources humaines et la mobilité.