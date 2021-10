Décompiler un logiciel reste prohibé, sauf erreur à corriger

Copier ou réparer un logiciel

La question de fond est la suivante: l’acquéreur légitime d’un logiciel peut-il décompiler celui-ci lorsqu’un défaut dans sa programmation empêche de l’utiliser correctement? Le problème peut paraître un rien technique au citoyen guère familier avec les technologies de l’information; précisons à son attention que la décompilation "consiste à générer à partir d’un logiciel des lignes de code comme si elles avaient été écrites par le développeur lui-même", ainsi que nous l’explique Charles Cuvelliez, qui enseigne la sécurité des réseaux à l’École polytechnique de Bruxelles (ULB). "Cela permet de comprendre ses secrets et, si on le veut, de les copier. C’est la raison pour laquelle Microsoft et d’autres entreprises commerciales ne mettent pas à disposition le code informatique qui est derrière Windows, par exemple." Mais une telle décompilation permet aussi d’en corriger les éventuelles erreurs.