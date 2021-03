Des perquisitions dans deux firmes IT à la demande de Sapristic

Selon Jean Martin, deux progiciels de sa société, Sapristic, ont été illicitement copiés. La Justice a fait procéder à des saisies-descriptions chez 5 personnes et 2 sociétés.

"Seuls les meilleurs se font copier." C'est le message qu'a donné, ce vendredi à ses troupes, Jean Martin, le CEO de Sapristic International et Biion, deux entreprises de Louvain-la-Neuve spécialisées dans le développement et la commercialisation de logiciels de gestion de données pour hôpitaux et industries.