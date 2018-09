Econocom plonge dans le rouge

Pour les six premiers mois de l'année, période qui a vu la capitalisation boursière d'Econocom fondre pour passer sous le milliard d'euros, l'entreprise affiche une perte nette de 3,7 millions d'euros. Un an plus tôt les comptes étaient dans le vert avec un bénéfice de 31,9 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant plonge de 42% sur un an à 34 millions d'euros.