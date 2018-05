Facebook et Google, rois des salaires aux USA

Le célèbre réseau social est l'entreprise américaine au plus haut salaire médian avec 240.000 dollars. La moyenne des salaires médians des 1.600 firmes sondées est elle à 63.000 dollars.

240.000 euros, c’était le salaire médian annuel d’un employé de Facebook en 2017. Concrètement, cela signifie que plus de la moitié des quelque 25.000 employés du célèbre réseau social américain ont touché plus que ce montant l’an passé . C’est de loin la meilleure performance de toutes les grandes entreprises américaines, ressort-il d’un classement réalisé par le cabinet d’analyse Equilar. Chez Alphabet par exemple, le salaire médian annuel n’était l’an passé "que" de 197.000 dollars.

Dans le top 10 des entreprises les plus généreuses, l’on retrouve pas moins de 6 entreprises du monde de la tech, avec des noms bien connus tels que Netflix, Twitter, Salesforce, et Square. L’entreprise de l’ancien monde au plus haut salaire médian n’était autre l’an passé qu’Exxon, classé cinquième avec un montant de 160.000 dollars.