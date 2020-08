Fin de parcours pour la PME cotée Flexos

Sur Access, le cours de l’action (1,99 euro) ne bougeait plus depuis des lunes. Sa dernière capitalisation boursière publiée s’élevait à 2 millions d’euros. L’entreprise n’a pas publié de comptes annuels pour 2018 et 2019. En 2017, elle avait annoncé un chiffre d’affaires de 38.000 euros et un profit net de 106.000 euros, atteint grâces aux produits financiers. Elle n’employait plus de personnel.