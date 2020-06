Google Docs, nouveau fer de lance de l'e-résistance

Même pas chiffré, sans nécessité d'authentification et même pas conçu pour la cause ... et pourtant, en l'espace de quelques jours à peine, il est devenu le fer de lance de l'e-résistance .

En effet, depuis la semaine dernière, alors que les manifestations vont bon train de par le globe suite au décès de l'Afro-américain George Floyd, cet outil a priori banal s'est pourtant imposé comme le média où tout partager : des listes de livres sur le racisme aux modèles de lettres aux membres de la famille de la mort de l'Afro-Américain George Floyd et aux autorités, en passant par les listes de fonds et entités qui acceptent les dons, rapporte en ce début de semaine la publication tech du MIT.

Pas une première

Google Docs a une plus grande efficacité et une meilleure accessibilité que ce que propose un Facebook ou un Twitter par exemple. Ce qui explique d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que cet outil s'impose dans ce genre de lutte. En effet, du mouvement social écologiste international Extinction Rebellion à la vague #metoo encourageant la prise de parole des femmes afin de faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent supposé, nombre sont les exemples où le service s'est retrouvé au premier plan.