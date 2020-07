Google retire sa référence

Record. 600.000 euros d'amende à l'endroit de Google Belgique pour avoir refusé de déréférencer "des articles attentatoires à la réputation d'un citoyen belge" . C'est la punition la plus sévère jamais assénée par l'ADP, l'autorité belge de protection des données.

"Les pages que le plaignant souhaitait voir déréférencées concernent un éventuel étiquetage politique et une plainte pour harcèlement à son encontre, déclarée non fondée", lit-on dans le jugement. Notons que Google a obtenu gain de cause concernant la première partie, l'ADP estimant que le maintien du référencement était "nécessaire à l’intérêt public".