Huawei ouvrira son centre bruxellois de la cybersécurité le 5 mars

Installé au coin des rues Guimard et du Commerce, soit juste derrière la librairie Filigranes, le centre doit permettre l’ interaction entre le géant chinois et les autorités politiques locales ( gouvernement fédéral , Commission européenne ), en ce compris les opérateurs télécoms , "car nous pensons qu’il est important de travailler ensemble plutôt que séparément afin de déterminer les standards de la cybersécurité, notamment en matière de 5G. D’ailleurs, nous invitons les différentes parties prenantes, si elles ont des préoccupations, à venir vérifier les produits et le software par elles-mêmes".

Cela se fera sur le modèle de ce qui a été fait, "en 2010 déjà", à Banbury (Royaume-Uni), puis à Bonn (Allemagne) plus récemment. Sauf qu’ici, le centre sera situé bien plus près du cœur des institutions européennes, complétant le QG belge d’Huawei, situé, lui, boulevard de la Woluwe, à Woluwe-Saint-Pierre, où travaillent 150 personnes.

"Indépendant"

Pour autant, le centre sera indépendant de tout pouvoir public et sera géré par l’équipementier seul. Au total, il ­­­­­­en va d’un investissement de "plusieurs millions d’euros, comprenant le coût d’exploitation, des infrastructures et des facilités", a confié le dirigeant chinois depuis Barcelone. Pour une équipe qui sera composée de combien de personnes sur place? "L’idée est de connecter entre eux des experts en sécurité venus d’Europe entière, on s’attend donc à beaucoup de fluctuation", nous dit-on. Nous n’en saurons pas plus.