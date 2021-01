L'OPA d'Orange sur Orange Belgium est lancée

C'est officiel. Le groupe français Orange a lancé pour de bon son offre publique d’acquisition volontaire et conditionnelle sur l’ensemble des actions d’ Orange Belgium qu’il ne détient pas encore, soit un total de 28.191.657 actions, a fait savoir ce jeudi l'Autorité des services et marchés financiers.

Juste prix?

En cause, peut-être, un épisode qu'il convient de rappeler ici. L'offre du géant français - soit quelque 620 millions d'euros au total - est restée en travers de la gorge de Polygon Global Partners qui l'a fait savoir. Et pour cause, selon lui, elle est ridiculement basse et s’apparente à une tentative de profiter de la faiblesse du cours provoquée par la pandémie.