L'ensemble du groupe Sapristic en réorganisation judiciaire

Après Sapristic Belgium, les trois autres sociétés formant le groupe de consultance informatique wallon dirigé par Jean Martin ont également demandé et obtenu la réorganisation judiciaire (PRJ): il s'agit de Sapristic International (holding), Sapristic Immo et Biion, toutes basées à Louvain-la-Neuve. En parallèle, Jean Martin a créé une nouvelle entreprise, baptisée Mirrhia 4 International, et a obtenu le feu vert du tribunal de l'entreprise pour y transférer une branche d'activité émanant de Biion. "Biion a deux activités, explique le fondateur et CEO, nos produits progiciels développés en propre sous la marque Mirrhia, et une activité d'automation. La première se retrouvera dans la nouvelle société."