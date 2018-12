La lutte contre les sites internets pirates et illégaux se poursuit

Ce qui aurait pu être une nouvelle passe d’armes entre ennemis d’hier a à nouveau tourné en sorte de paix des braves en faveur de la lutte contre la piraterie. Présente la semaine dernière au tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, la Belgian Entertainment Association (BEA), qui représente les intérêts de l’industrie du film et de la musique, est venue demander aux principaux fournisseurs d’accès à l’internet (Proximus, Telenet, Nethys et Brutele) de bloquer l’accès à une série de sites illicites .

Même s’il s’agit d’une demande secondaire, la juge Françoise Jacques de Dixmude s’est interrogée sur la réalité de ces noms de domaine à débloquer, la question étant de savoir s’ils étaient véritablement devenus licites et si quelqu’un les gérait véritablement. Il semble que cette demande de déblocage de 111 noms de domaine vise surtout à éviter à la BEA de devoir affronter des demandes de dommages et intérêts. " Certains sites sont abandonnés, mais d’autres non ", a plaidé un des avocats des fournisseurs d’accès à l’internet.

Précédents

Ce n’est pas la première fois que les parties se présentent devant les juges du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. Au début du mois de mars 2018, ces mêmes parties s’étaient entendues pour faire bloquer 33 sites et 450 noms de domaine. À l’époque, cette initiative d’approche commune pour lutter contre le piratage virtuel et les téléchargements illégaux pouvait être considérée comme une première. "Il y a une certaine maturation des esprits. On se rend compte, de toutes parts, qu’il faut prendre le problème de la contrefaçon à bras-le-corps via des mesures de blocage. Il y a une vision commune sur les mesures à adopter et sur la manière d’identifier la contrefaçon", avait déclaré à l’époque Benoît Michaux, l’avocat de la BEA.