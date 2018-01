La stratégie payante de RealDolmen

KBC Securities voit un potentiel de hausse de 26% pour l'action du groupe belge de services informatiques RealDolmen. Voici pourquoi.

Avec une capitalisation boursière de 160 millions d’euros, RealDolmen fait partie des poids moyens de la cote bruxelloise. Ce groupe spécialisé dans les services informatiques est pourtant le fruit de la fusion d’une ancienne star du Bel 20, Real Software, l’Omega Pharma des TIC, et de l’ancienne filiale informatique de Colruyt, Dolmen.

En 2016, RealDolmen qui compte 1.250 collaborateurs et plus de 1.000 clients au Benelux a activé un programme de transformation. Son objectif, l’amélioration continue de la marge et une croissance durable. A l’issue du premier semestre de l’exercice décalé 2017-2018, il a dégagé un chiffre d’affaires quasi inchangé à 113,4 millions d’euros mais avec un Rebit (résultat opérationnel récurrent) en forte croissance (+38%) à 5,2 millions d’euros. Pour l’ensemble de l’exercice, Guy Sips analyste chez KBC Securities table sur des revenus de 246,2 millions d’euros et un Rebit de 13 millions, soit une marge de 5,3%.

Cash flow solide

Dans une note détaillée, l’analyste se montre très positif sur la valeur. Il s’attend à ce que RealDolmen se concentre davantage sur l’excellence opérationnelle et l’exécution de ses affaires que sur les fusions et acquisitions.

Cours de l'action RealDolmen

"Nous nous attendons à ce que RealDolmen génère un cash flow libre solide dans les années à venir, aidé, en cela, par des actifs d’impôts différés et des investissements limités" écrit-il. Guy Sips met également en avant la politique de dividende à long terme annoncée par le groupe avec un ratio de distribution représentant environ 30% du résultat opérationnel (Ebit).

Il pointe trois éléments qui justifient son optimisme sur l’action :

La stratégie mise en place continue de porter ses fruits comme le démontre l’amélioration de ses marges. Pour l’exercice 2017/2018, il s’attend à une croissance du chiffre d’affaires. Le positionnement de RealDolmen comme sous-traitant dans le "mid-market" continue de se renforcer.

L’analyste a donc décidé de relever l’objectif de cours à 37 euros contre 32 euros avant ce qui représente un potentiel de hausse de 26% à un horizon de douze mois. Avec un scénario très optimiste ("bull") il arrive à une juste valeur de 48,2 euros. Elle n’est plus que de 22 euros dans une hypothèse pessimiste ("bear"). KBC Securities est le seul broker à suivre cette valeur.

Profitant de la publication de cette note, l'action prenait 4,4% ce matin à 30,7 euros.