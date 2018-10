Le Bruxellois Nviso exporte son expertise en cybersécurité en Allemagne

L’idée? Se rapprocher du marché local dans deux industries clés de l’économie allemande, à savoir l’ automobile , pour sa dimension "voiture connectée", et les services financiers , nous explique Kurt Ceuppens, CEO et cofondateur de Nviso interrogé sur ce développement d’ampleur. Deux responsables sont affectés aux deux entités sur place, aux côtés d’un employé pour l’heure. D’ici la fin de l’année par contre, l’équipe devrait monter à 6 personnes , puis suivre une croissance linéaire par la suite.

"Une aventure qui a démarré après plusieurs missions pour deux gros clients , l’un belge, l’autre allemand", nous raconte notre interlocuteur. "L’on a remarqué que cela demandait une présence locale et une connaissance de la culture."

Après tout, l’entreprise fondée par six EY-boys, dont quatre sont toujours dans l’aventure aujourd’hui, a développé une expertise certaine dans tout ce qui touche aux services financiers, de par une relation histoire avec BNP Paribas Fortis, et à l’internet des objets (IoT). Il y avait donc un match entre connaissances de la boîte et attentes locales allemandes, souligne Pierre-Alain Mouy, directeur de Nviso Germany.