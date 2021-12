Le chantier de la 6G est déjà ouvert

La sixième génération de technologies de communication sans fil constitue un enjeu central de la prochaine décennie. Celle-ci offrira des vitesses de connexion jusqu'à dix fois plus rapides que la 5G, qui représente déjà un saut spectaculaire.

Alors que le déploiement de la 5G ne fait que commencer, les grands États ont déjà anticipé la prochaine étape, celle de la 6G, même si une bonne dizaine d'années seront encore nécessaires avant d'accomplir ce nouveau bond technologique.

Dépassés sur la 5G, au point d'avoir dû tout mettre en œuvre pour chasser Huawei d'une série de contrats que le géant chinois avait signés avec des États occidentaux pour la fourniture d'équipements spécifiques, les États-Unis ne veulent pas rater le prochain rendez-vous.

"Bien qu'il soit courant d'appeler cela '6G', il s'agit simplement, pour l'instant, de considérer les prochaines évolutions de la 5G." 5G Americas

Dans un livre blanc, le groupement 5G Americas, qui rassemble toutes les grandes sociétés américaines de télécommunications, a tracé les grandes lignes de la mise en place du futur réseau 6G. Tout en restant précautionneux sur la terminologie: "Bien qu'il soit courant d'appeler cela '6G', il s'agit simplement, pour l'instant, de considérer les prochaines évolutions de la 5G", peut-on lire dans le document.

"Aujourd'hui, il n'existe pas encore de définition claire de ce qu'est la 6G, donc au lieu de catégoriser les technologies, nous préférons parler d'une évolution de la 5G vers un éventuel prochain G." Une formulation alambiquée qui exprime aussi la crainte d'un nouveau retard au démarrage des Américains.

La Chine et le Japon ont lancé leur programme de 6G dès 2019. La Commission européenne a dévoilé en mars 2020 son plan d'investissement pour la période 2023 - 2029. Le Royaume-Uni a ouvert cette année à Bristol son premier centre d'innovation spécifiquement dédié.

La Belgique a également débloqué en octobre un plan de 58 millions pour la fin des zones blanches et l'exploration du potentiel de la 5G et de la 6G.

Pour quels usages?

Vie immersive, hologrammes, jumeaux numériques, voitures autonomes: les "besoins" du futur sont déjà en partie identifiés et ont la particularité de ne pas forcément être des objets de désirs des humains de 2021. Certains sont plus obscurs que d'autres. Un jumeau numérique, par exemple, est une réplique d'un objet ou d'un système, qui peut être comparé à un cobaye, pour une application industrielle ou scientifique.

1.000 gigaoctets La 6G, avec sa vitesse étourdissante de 1.000 gigaoctets et un temps de latence de seulement 1 microseconde, ouvrira la porte de scénarios de science-fiction.

La 6G, avec sa vitesse étourdissante de 1.000 gigaoctets et un temps de latence de seulement 1 microseconde, ouvrira la porte de scénarios de science-fiction. Les plus simples, comme l'assistance permanente de robots domestiques à l'écoute de nos moindres desiderata et aux aguets de nos moindres égarements (une tasse de thé à 55°, sans se lever du sofa? Une mauvaise posture assise devant l'ordinateur). Ou les plus compliqués, comme la prise de pouvoir des algorithmes pour de grands choix politiques que les humains ne peuvent pas résoudre eux-mêmes, particulièrement lorsqu'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord.

D'après Sundaresh Vedapureeswaran, directeur de produits chez Ericsson, "la 6G va permettre des utilisations innovantes et futuristes qui vont transformer la façon dont nous vivons et travaillons de façon spectaculaire lorsqu'elle sera déployée sur une échelle massive." Les applications iront au-delà de la simple satisfaction de choix de consommation, avec par exemple, la possibilité de "voir des robots procéder à des opérations chirurgicales sur des patients situés à des milliers de kilomètres."

"La 6G sera par nature centrée sur l'humain." Dimitra Simeonidu Directrice du Smart Internet Lab à l'Université de Bristol

"La 6G sera par nature centrée sur l'humain", rassure Dimitra Simeonidu, directrice du Smart Internet Lab à l'Université de Bristol. "Elle fournira une information sensorielle en temps réel avec des hologrammes qui établiront un continuum cyberphysique, bien au-delà de nos attentes." Auteure du rapport "From 5G to 6G governance", corédigé avec Mischa Dohler, du King's College London, elle anticipe un futur rêvé… ou dystopique selon les points de vue et les idéaux existentiels.

L'ère des machines

"Seules des prédictions volontairement audacieuses peuvent être faites pour le moment. Nous pouvons prédire que ce sera l'aube de l'ère des machines. Une ère où nous ne réfléchirons plus à partir du simple concept d'applications et de services. Tout cela sera automatiquement défini et géré par la machine. Et ces services apparaîtront et disparaîtront en quelques millisecondes. L'ère actuelle de services discrets sera remplacée par un spectre continu de services hautement volatils."

La phraséologie utilisée résonne avec les réflexions de l'Américain Ray Kurzweil sur l'âge de la singularité, qui fascinent les transhumanistes depuis quelques années. Le futurologue américain a notamment théorisé la loi du rendement accéléré, application à grande échelle de la loi de Moore. Concrètement, l'accélération technologique, dont les technologies de communication sans fil sont peut-être le symbole moderne, au-delà de la voiture ou de l'avion, pourrait s'autoalimenter, de façon exponentielle, et sans limites définies. La course aux vitesses de connexion s'annonce plus effrénée que jamais.