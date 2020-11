Le coronavirus repéré au son de la toux: science-fiction ou réalité?

"Dis Siri, lance le dernier album de Damso?" – "Réveil à 7:30 programmé!" – "Non, joue le dernier album de Damso sur Spotify!" – "Appel Maman en cours!"

Voilà un exemple, à peine exagéré, de nos interactions quotidiennes avec les "intelligences" artificielles de nos téléphones portables. Qu'ils soient floqués Google ou Apple, les programmes de reconnaissance vocale ne sont effectivement pas encore tout à fait au point mais ils ont suffisamment infiltré notre quotidien pour que nous ne les rangions plus dans le domaine de la science-fiction.

Le MIT s'en mêle

Qu'à cela ne tienne, le MIT s'est fixé comme défi de mettre la balbutiante technologie au service de la lutte contre la pandémie . En effet, une équipe de chercheurs de la prestigieuse université a mis au point une IA capable de déceler la présence du Covid-19 – même asymptomatique – dans la toux des sujets étudiés . Et, contrairement à ses cousins Siri et Google, le modèle témoigne d'un taux de détection des cas de coronavirus de 100%.

Deviendra-t-il pour autant possible de se faire dépister en passant un simple coup de fil? Tout doux. Le modèle, bien que prometteur, n'en est encore qu'à un stade embryonnaire et il doit étoffer sa base de données avant que l'on puisse en tirer des conclusions autres que hâtives.

Cela n'empêchera pas les chercheurs de rêver et, pourquoi pas, de mettre la reconnaissance vocale au service d'une cause plus utile à l'humanité que le démarrage sans les mains d'un minuteur de 8 minutes pour obtenir une cuisson al dente de linguines bon marché.