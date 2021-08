Les Belges derniers de classe pour les mobiles de seconde main

Les Belges laissent traîner 9,8 millions de mobiles dans leurs tiroirs. En Occident, le pays le plus gaspilleur est la Suède. On gagnerait beaucoup à les réutiliser.

Les tiroirs de nos concitoyens regorgent de téléphones mobiles non utilisés. Par paresse, par négligence ou simplement par ignorance, nombre de consommateurs optant pour un nouvel appareil plus "high tech" oublient qu'ils ont trois portes de sortie faciles pour le portable dont ils ne veulent plus: ils peuvent soit le rapporter au magasin où ils achètent le nouveau, soit le déposer dans un Point de recyclage dans une grande surface, soit le déposer dans un recyparc. Ils peuvent aussi l'offrir à un tiers, qui en aurait l'usage.

Seulement voilà, trop peu d'entre eux ont déjà acquis ces bons réflexes, qui riment avec le recyclage ou la réutilisation de leurs mobiles. La chaîne allemande de magasins en-ligne de portables de seconde main reBuy a voulu découvrir l'ampleur du phénomène: elle a mené une vaste étude à ce sujet sur 24 pays d'Europe, les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

771 millions mobiles laissés dans des tiroirs Il y a quelque 771 millions de téléphonies mobiles qui ne sont pas ou plus utilisés dans les 27 pays analysés.

Ses résultats sont édifiants. Un chiffre pour ouvrir le débat: dans ces 27 pays, on recense 771 millions de mobiles qui dorment dans un tiroir. Rien qu'en Belgique, il y en a 9,8 millions. À titre de comparaison, quelque 3 milliards de personnes dans le monde ne possèdent pas de mobile.

Nouvelle-Zélande en tête

La Suède compte le plus de portables inutilisés par habitant (1,31), devant la Finlande et la Lituanie. À l'opposé, la Nouvelle-Zélande est le meilleur élève des 27 avec "seulement" 0,54 mobile utilisé par âme. La Belgique se classe honorablement sous cet angle: avec 0,85 téléphone par personne, elle est le huitième pays le moins gaspilleur.

Les choses se présentent moins bien pour nous quant au recours aux mobiles de seconde main. La Belgique occupe la dernière position de ce classement considéré du point de vue de la réutilisation, avec à peine un appareil de seconde main par famille de quatre (26%). La Finlande et les États-Unis font à peine mieux (27% chaque fois). Ce sont les anciens pays d'Europe de l'Est qui utilisent le plus les "seconde main", ce qui connote en partie leurs niveaux de pouvoir d'achat. La Lituanie et la Hongrie sont les championnes des mobiles d'occasion (46%), devant la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie. Le premier pays de l'Ouest au sens large est le Canada (39%), devant l'Espagne (38%).

Les Danois ont le plus tendance à revendre ou donner le mobile dont ils n'ont plus l'usage (49% des ménages danois), devant les Français et les Polonais. Les Belges sont les cinquièmes plus "mauvais" revendeurs (31% des ménages), les pires étant les Néo-Zélandais. Ceci pourrait s'explique par le fait que ces derniers en possèdent relativement peu (voir plus haut).

La Finlande affiche le plus haut taux de recyclage et réutilisation des mobiles (89%).

La Finlande affiche le plus haut taux de recyclage et réutilisation des mobiles (89%), devant l'Espagne et la Slovénie. La Pologne en présente le plus mauvais (69%) tandis qu'avec un taux de 73%, la Belgique fait également partie des derniers de la classe.

Gains verts potentiels

L'enquête de reBuy a aussi analysé les gains environnementaux potentiels, au cas où ces portables délaissés étaient mieux remis dans le circuit. Elle a retenu trois critères: la quantité de gaz à effet de serre qui serait émise s'il fallait produire à neuf le même nombre de mobiles; le taux de toxicité évitée (quantités de plomb, d'arsenic et de mercure susceptibles de s'infiltrer dans le sol si ces mobiles finissent détruits ou jetés n'importe comment); la valeur de marché des métaux précieux contenus dans les mobiles (or, platine, palladium et cuivre) et qu'on pourrait récupérer de manière plus "verte" que via l'exploitation minière classique.

Sous cet angle, le classement des pays nous en apprend moins que le détail des quantités, car les pays comptant le plus grand nombre de portables abandonnés "scorent" également le plus haut selon chacun des trois critères. C'est ainsi que les États-Unis, qui comptent le plus de mobiles non utilisés en chiffres absolus (223 millions!), ont le plus gros potentiel aussi bien en termes de réduction des émissions (203,6 tonnes) qu'en termes d'évitement de toxicité (76,2 tonnes de plomb, arsenic et mercure) ou de valeurs de métaux précieux à récupérer (563 millions d'euros). L'Allemagne et le Royaume-Uni suivent. La Belgique se situe dans le ventre mou des trois classements. Les métaux précieux concernés valent au total 1,9 milliard d'euros.

"Il est temps (...) que nous nous concentrions plutôt sur des achats conscients qui prennent en compte non seulement les coûts, mais aussi l'impact environnemental de nos décisions d'achat." Philipp Gattner CEO, reBuy

"Il est temps que nous réexaminions notre relation avec le fait d'être 'cool' et 'tendance' et que nous nous concentrions plutôt sur des achats conscients qui prennent en compte non seulement les coûts, mais aussi l'impact environnemental de nos décisions d'achat", conclut Philipp Gattner, le CEO de reBuy.

Recupel fait une estimation plus modeste pour la Belgique Sur les mobiles laissés au repos ou oubliés par nos concitoyens, Recupel, l'organisation qui gère la collecte et le recyclage des appareils électriques et électroniques en Belgique, ne dispose pas des mêmes chiffres que ceux de l'enquête faite par reBuy. Elle mène tous les deux ans une "étude de possession", qui examine notamment cette question sur la base d'un sondage auprès de 2.742 répondants. Selon la dernière version (2019), les ménages belges détiendraient au total 16,6 millions de portables, soit à peu près 1,5 par habitant. Parmi ceux-ci, 1,425 million seraient encore en état de fonctionnement mais ne seraient pas utilisés et 1,419 million seraient en panne ou jugés non fiables. Recupel relève aussi que les mobiles sont "un des équipements que les consommateurs sont les plus enclins à conserver". Pour trois raisons: parce qu'ils ont un lien affectif avec leur contenu (photos...), parce qu'ils les gardent comme mobiles de réserve, ou par crainte pour leur vie privée (données contenues dans l'appareil).