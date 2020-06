Lettre ouverte du CEO d'Apple contre le racisme

"Nous vous voyons. Vous comptez et vos vies comptent", y écrit-il à l'attention de la communauté noire, alors que les protestations contre la brutalité policière se sont emparées des États-Unis après la mort de George Floyd à Minneapolis. Plus tôt cette semaine, le CEO d'Apple avait envoyé cette lettre sous forme d'un mémo interne aux employés, dans lequel il s'engageait à des donations de Apple à un certain nombre de groupes, dont Equal Justice Initiative, un organisme sans but lucratif axé sur l'injustice raciale .

De MTV à Nike et Goldman Sachs

Nike a retravaillé son slogan, pour proclamer 'Don't do it'. Les grandes entreprises se sont positionnées à une vitesse inhabituelle face au racisme et à la brutalité policière. Depuis le 25 mai, les 50 plus grandes entreprises américaines, à l'exception d'une demi-douzaine d'entre elles, ont réagi publiquement aux événements. Si leurs réponses varient, une chose est claire: se taire sur les questions de racisme n'est plus une option. Elles risqueraient alors de ne plus être en phase avec leurs clients et leurs employés.