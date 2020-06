Lisa Su, une femme d'influence au pinacle salarial...

Porter une entreprise au pinacle peut rapporter gros à ses dirigeants. Lisa Su, l'Américano-taïwanaise qui dirige depuis cinq ans et demi AMD (Advanced Micro Devices) , le géant des microprocesseurs, a quadruplé l'an dernier sa rémunération, la portant à 58,5 millions de dollars. De quoi devenir la première femme en tête du classement des CEO les mieux rémunérés du S&P 500, établi chaque année par l'agence Associated Press (AP).

Elle précède de loin le patron de Discovery Inc, David Zaslav, qui a empoché 45,8 millions de dollars, et Robert Iger, PDG de Walt Disney, qui a gagné 45,5 millions de dollars.

Lisa Su n'en reste pas moins une exception. Seules 5% des sociétés du S&P 500 sont dirigées par une femme. Et les deux autres femmes CEO les mieux rémunérées – Marilyn Hewson, CEO de Lockheed Martin, et Mary Barra, patronne de General Motors – ont empoché moins de la moitié de son salaire.

Personnalité omniprésente dans le monde des techs, Lisa Su cumule les titres dans les divers classements de la sphère capitalistique. Le magazine américain Fortune lui a ainsi attribué l'an dernier le titre de "femme la plus puissante" du monde des affaires. L'agence Bloomberg l'a pour sa part intégrée dans la liste des 50 personnalités les plus influentes.

De 3 à 59 dollars

À 50 ans, Lisa Su est au faîte de sa carrière. Au moment de succéder à Rory Read à la tête d'AMD, le grand rival d'Intel vit des temps difficiles. L'action plafonne à 3 dollars. Lisa Su redresse l'entreprise, qui connaîtra en 2019 une de ses meilleures années, que ce soit en termes de revenus ou de rentabilité. En 2018 et 2019, AMD aura été l'action la plus performante du S&P 500. En février 2020, elle frisera les 59 dollars.

Titulaire d’un master et d’un doctorat en Ingénierie électrique de l’Institut de Technologie du Massachusetts (MIT), elle débute sa carrière professionnelle en assumant des fonctions techniques et de gestion chez Texas Instruments, IBM et Freescale Semiconductor. Vice-présidente du centre de recherche d'IBM, elle participe au milieu des années 90 au développement de semi-conducteurs en silicium sur isolant et à la mise au point de puces semi-conductrices plus efficaces.