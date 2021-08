Microsoft va investir quatre fois plus que prévu dans la cybersécurité

Le président américain Joe Biden a demandé aux entreprises technologiques et institutions financières des efforts en termes de cybersécurité. Microsoft l'a entendu.

Au cours de cinq prochaines années, Microsoft va investir 20 milliards de dollars (près de 17 milliards d'euros) dans la cybersécurité . C'est quatre fois plus que les montants initialement prévus par la société active dans les softwares. En outre, Microsoft a l'intention de débloquer 150 millions de dollars pour aider les autorités à sécuriser leurs systèmes informatiques , a fait savoir la société mercredi.

Mercredi, le président américain s'est entretenu avec les dirigeants d'Apple, d'Alphabet, d'Amazon, de Microsoft et de JPMorgan Chase.

Cette annonce fait suite à une demande émanant du président américain Joe Biden auprès des entreprises technologiques et des institutions financières afin qu'elles fassent plus d'efforts vis-à-vis de la cybersécurité.

Plusieurs cyberattaques en quelques mois

La cybersécurité figure en bonne place dans l'agenda du président Biden. Le mois dernier, une vaste attaque virtuelle a frappé des centaines d'entreprises américaines. Un peu plus tôt, JBS , le plus grand transformateur de viande au monde, avait été touché par une autre attaque, poussant bon nombre d'abattoirs à fermer leurs portes.

On se souviendra aussi qu'en mai, une autre cyberattaque avait visé Colonial Pipeline, forçant les autorités américaines à mettre à l'arrêt la circulation de pétrole au niveau de l'un des plus importants pipelines du pays, provoquant une pénurie dans les stations-services et entraînant une hausse des prix à la pompe.