NRB prend le contrôle de Prodata Systems

Les deux fournisseurs de services informatiques s'allient pour consolider leurs positions en Belgique, avant d'aller voir au-delà.

Le fournisseur de services de technologies de l'information et de la communication (TIC) wallon NRB et l'intégrateur informatique bruxellois Prodata Systems unissent leurs forces. Concrètement, c'est le plus grand des deux, NRB, qui prend le contrôle du second en acquérant 51% de son capital. "Mais c'est avant tout une opération de win-win, une fusion entre deux groupes très complémentaires", précise Daniel Eycken, le directeur Marketing de NRB. Le solde des parts dans Prodata Systems reste dans les mains de ses dirigeants.

NRB pèse 351 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 2.600 personnes, tandis que Prodata Systems affiche 26 millions d'euros de revenus. Le premier propose un éventail de services informatiques autour de quatre axes: la consultance, les logiciels, l'infrastructure et le cloud, ainsi que le recrutement pour le compte du client. De son côté, Prodata Systems est spécialisé dans les solutions de réseau, la gestion des centres de données sur site et la cybersécurité.

Ensemble, les deux entreprises compléteront leur offre de services et amélioreront leur couverture du marché. "Grâce à Prodata Systems, le groupe NRB peut continuer à se développer sur l'ensemble du territoire belge et, dans une prochaine étape, vers nos pays voisins", commente Pascal Laffineur, le CEO de NRB.