Pays-Bas: Huawei a pu écouter les conversations des clients de l'opérateur KPN

Le géant chinois des télécoms avait un accès non autorisé, depuis la Chine, aux réseaux et systèmes de l'opérateur téléphonique néerlandais KPN. Huawei dément.

Le géant chinois des télécoms Huawei avait un accès non autorisé, depuis la Chine, aux réseaux et systèmes de l'opérateur téléphonique néerlandais KPN et pouvait donc écouter illégalement, et en violation de ses accords avec KPN, les conversations des clients de l'entreprise télécom, écrit le quotidien néerlandais Volkskrant, qui se base sur un rapport interne de KPN remontant à 2010 qu'il a consulté.