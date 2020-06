Proximus pêche une directrice chez Orange

Dans ses nouvelles fonctions, Anne-Sophie Lotgering "explorera et développera de nouveaux écosystèmes et partenariats afin de garantir la croissance et le développement futurs des activités de la business unit sur le marché des entreprises en mutation profonde et rapide", souligne le groupe dans un communiqué. Elle succédera à Bart Van Den Meersche, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière active à partir du premier juillet.