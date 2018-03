Robert Bouchard prend les rênes d'Econocom

Jean-Louis Bouchard , patron et fondateur d'Econocom , passe officiellement le relais à son fils Robert, a annoncé jeudi le groupe franco-belge spécialiste des services liés à la transformation numérique.

Après 44 ans de bons et loyaux services, l'homme fort de l'aventure Econocom ne quittera pas l'entreprise pour autant. "Je reste président, une fonction très intéressante qui me permettra d’aller beaucoup plus à la rencontre de nos clients notamment", avait-t-il évoqué en janvier déjà dans une interview accordée à L'Echo.