SoftBank Group crée un nouveau fonds de 108 milliards de dollars

Le japonais SoftBank Group a franchi ce vendredi une étape de plus dans sa transformation, avec la création d' un nouveau fonds d'investissement colossal. Hier géant des télécoms et services en ligne, il se targue désormais d'être le plus gros pourvoyeur d'argent de firmes high-tech .

Acheteur insatiable

Le fondateur et patron de l'entreprise, Masayoshi Son , d'abord obnubilé par l'informatique, puis l'internet pour tous et les télécoms mobiles, a fait ces dernières années de l'investissement massif sa nouvelle marotte. Il avoue lui-même avoir une envie quasi maladive d'acheter.

Créé en 2017 et prévu pour durer 5 ans, le premier Vision Fund, de 100 milliards de dollars, a déjà investi tout l'argent qu'il avait reçu, et le Vision Fund 2 est là pour prendre le relais afin de poursuivre la croisade de celui qui se voit comme le plus puissant des investisseurs dans les entreprises de technologies informatiques ou électroniques et services en ligne.