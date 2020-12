Tioga réunit les grandes familles et les institutionnels autour de la blockchain

Wallonie digitale

La Wallonie, pionnière en matière de blockchain alors? Et pourquoi pas. Pierre Rion ose même évoquer la volonté de l'administration de se numériser plus avant et envisage la création d'une cryptomonnaie locale. Cette initiative a d'ailleurs déjà été présentée aux ministres wallons Willy Borsus (MR) et Valérie De Bue (MR).