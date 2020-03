Trois Belges lèvent 12 millions de dollars pour démocratiser la cryptomonnaie

Avec leur start-up Argent, trois Belges sont en train de se faire un nom dans le monde de la cryptomonnaie. Gerald Goldstein, Julien Niset et Itamar Lesuisse sont les cofondateurs d’une jeune pousse spécialisée dans l’utilisation de l’Ethereum, la deuxième blockchain la plus célèbre derrière le fameux Bitcoin. Lancée en janvier 2018, l’app qu’ils ont créée est un portefeuille digital, comparable à une application bancaire telle que Revolut. Elle a pour objectif de faciliter l’utilisation des fameuses cryptomonnaies. L’application permet de stocker, échanger, envoyer et même prêter des cryptomonnaies. "Aujourd’hui, il faut encore être un peu geek pour manipuler les cryptomonnaies. Notre ambition est de simplifier autant que possible l’utilisation et ainsi démocratiser la technologie", explique Gerald Goldstein, le CTO d’Argent. "Pour ce qui concerne la sécurité, nous avons les mêmes pratiques que celles en place sur les applications classiques", assure-t-il. L’ambition est grande. Elle est aussi soutenue. La start-up vient de clôturer une première levée de fonds de 12 millions de dollars auprès du fonds Paradigm. "C’est l’investisseur de référence dans le monde des cryptomonnaies et qui est lui-même soutenu par le fonds Sequoia", explique Gerald Goldstein.