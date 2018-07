Twitter a suspendu 70 millions de comptes en deux mois

Twitter a suspendu en deux mois plus de 70 millions de comptes suspectés de propager de fausses informations dans le cadre de sa lutte contre les activités malveillantes, selon le Washington Post.

Selon le quotidien américain, qui cite des données confirmées par Twitter, le taux de suspensions est en moyenne de plus d'un million par jour et a connu un pic à la mi-mai, quand plus de 13 millions de comptes douteux ont été suspendus en une seule semaine. La tendance reste la même en juillet, selon le journal.